Володин назвал число принятых Госдумой законов в 2023 году

В 2023 году Государственная дума приняла 694 закона. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

Володин назвал число принятых Госдумой законов в 2023 году
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В пятницу, 15 декабря, проходит завершающее заседание осенней сессии Госдумы.

В частности, были приняты 172 социально значимых закона, уточнил глава нижней палаты.

«Эта цифра сама говорит за себя», — сказал Володин.

Самым главным является не количество, а качество принятых законов, подчеркнул спикер Госдумы. В связи с этим он отметил повышение эффективности работы профильных комитетов Госдумы.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил внесение изменений в основной закон страны — Конституцию. В целом он охарактеризовал Конституцию как консервативный документ. Однако ее «точечные изменения точно будут», отметил Медведев.

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