Дипломаты переговорили с россиянкой по делу о перевороте в ФРГ

Посольство России в ФРГ вышло на связь с россиянкой Виталией Б, обвиняемой по делу о подготовке государственного переворота в Германии. Об этом дипломаты заявили РИА Новости.

«Консульские сотрудники находятся в контакте с подозреваемой и ее адвокатом, оказывают необходимое содействие в рамках своих полномочий», — отметил представитель дипломатического учреждения.

При этом саму ситуацию и ход судебного процесса в дипломатической миссии комментировать отказались, так как «речь идет о внутреннем деле ФРГ».

Генеральная прокуратура Германии 12 декабря предъявила обвинения по делу о подготовке государственного переворота 27 людям. Россиянке Виталии Б. обвинения были предъявлены в суде Франкфурта.

Всего сейчас сотрудники прокуратуры ФРГ ведут расследование в отношении 69 подозреваемых, по делу были проведены обыски в домах и квартирах 27 из них.