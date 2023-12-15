Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии выходил из зала

Новый пакет европейских санкций против России согласовали, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. По словам источников, Нехаммер во время голосования обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Пока Нехаммера не было, лидеры других стран смогли прийти к соглашению по 12-му пакету. Тем не менее, издание отметило, что до сих пор неясно, когда достигнутые договоренности смогут включить в согласованный всеми членами ЕС документ. Было известно, что Австрия добивается исключения крупнейшего западного банка в России Raiffeisen Bank International из украинского черного списка в обмен на присоединение к новым санкциям ЕС против РФ. До этого саммит Европейского союза по ошибке приветствовал еще не принятый 12-й пакет санкции против России. Однако этот пакет до недавних пор оставался заблокированным из-за позиции Австрии — Вена требует, чтобы Украина сняла санкции с австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, которую Киев внес в черный список организаций, которые якобы поддерживают Россию.