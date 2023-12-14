Косачев: Британия вышла из ЕС для сохранения суверенитета

Великобритания вышла из Евросоюза, потому что одной из первых задумалась о своем суверенитете. Об этом заявил 14 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя для «Вместе-РФ» слова Владимира Путина о том, что существование России без суверенитета невозможно.

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Глава государства во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 14 декабря заявил, что для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно. Он назвал финансовый и технологический суверенитет залогом будущего каждой страны, в том числе и России.

Сенатор Косачев заявил, что об этом либо уже говорят, либо рано или поздно скажут ответственные политики любого европейского государства. По его мнению, без суверенитета не будет ни Германии, ни Франции, ни Италии. И одной из первых это поняла Великобритания, которые покинула ряды Евросоюза несколько лет назад.

«Кстати, одной из первых это поняла Великобритания, которая покинула ряды Евросоюза несколько лет назад», — сказал парламентарий.