МИД РФ предложил новый раунд переговоров по договору между Баку и Ереваном

"Выход из данной непростой ситуации очевиден - вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, чему российская сторона готова оказать все необходимое содействие, востребованность и полезность которого уже не раз были доказаны, - указала дипломат. - Подтверждаем свое предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время в России".



"США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в Армению и другие государства Южного Кавказа, их задача совершенно иная - потеснить нас и других региональных игроков, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной", - отметила дипломат.