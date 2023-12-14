Нарышкин: Запад пытается создать хаос на пространстве СНГ

США и их союзники пытаются спровоцировать хаос на территории СНГ. Об этом заявил журналистам 14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин журналистам после совещания глав органов безопасности и разведслужб стран — участниц содружества.

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По его словам, США и их союзники, анализируя происходящие в мире процессы, понимают, что «постепенно земля уходит из-под ног». Они теряют свое привилегированное положение и для того, чтобы сохранить его, стараются дестабилизировать ситуацию в разных странах, пытаются использовать исторические и тлеющие конфликты, разжечь их по-новой с тем, чтобы спровоцировать хаос.

«Со стороны западного блока главное внимание в этой связи — к постсоветскому пространству», — сказал Нарышкин, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что политика стран Запада по отношению к странам СНГ становится все более агрессивной и наглой, для дестабилизации обстановки на его территории западные государства даже прибегают к сценариям «так называемых цветных революций» и пытаются внедрить «радикальные идеологии», спровоцировать конфликты на этнокультурной и религиозной почве.