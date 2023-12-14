Нарышкин: Запад пытается создать хаос на пространстве СНГ

Нарышкин заявил, что Запад пытается создать хаос на пространстве СНГ
США и их союзники пытаются спровоцировать хаос на территории СНГ. Об этом заявил журналистам 14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин журналистам после совещания глав органов безопасности и разведслужб стран — участниц содружества.
По его словам, США и их союзники, анализируя происходящие в мире процессы, понимают, что «постепенно земля уходит из-под ног». Они теряют свое привилегированное положение и для того, чтобы сохранить его, стараются дестабилизировать ситуацию в разных странах, пытаются использовать исторические и тлеющие конфликты, разжечь их по-новой с тем, чтобы спровоцировать хаос.
«Со стороны западного блока главное внимание в этой связи — к постсоветскому пространству», — сказал Нарышкин, которого цитирует ТАСС.
Он отметил, что политика стран Запада по отношению к странам СНГ становится все более агрессивной и наглой, для дестабилизации обстановки на его территории западные государства даже прибегают к сценариям «так называемых цветных революций» и пытаются внедрить «радикальные идеологии», спровоцировать конфликты на этнокультурной и религиозной почве.
Помимо этого, западные политики признают провал контрнаступления украинской армии против российских сил на Украине, однако не желают отказываться от стратегии использования Киева в качестве расходного материала, чтобы нанести поражение РФ, добавил глава СВР. Он уверен, что Запад приложит усилия для того, чтобы сохранить на Украине русофобский режим и продолжит попытки военного освоения украинских территорий.