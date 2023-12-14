В Госдуме назвали условия взятия Одессы после заявления Путина про город

Для того чтобы открыть дорогу на Одессу, сначала нужно освободить Херсон и Николаев, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Для этого нужно учитывать ряд особенностей, в том числе и то, что ВСУ превратили Одессу в один из своих самых укрепленных объектов. Однако, говорит Журавлев, есть «отличный план», утвержденный еще лично Иосифом Сталиным.

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Существует отличный план, разработанный в 1944 генералом армии Малиновским и маршалом Василевским и утвержденный лично Сталиным — Одессу, следуя ему, взяли за несколько недель. Только вот в операции участвовало почти 350 тысяч человек, 435 танков и 436 самолетов, и наступали не только с востока, но и с северо-востока, — поясняет депутат.

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что весь юго-восток Украины всегда являлся пророссийским и это исторические территории России. Одессу он назвал русским городом и отметил, что все это знают. Также российский лидер назвал русских и украинцев одним народом. А то, что происходит на Украине, является трагедией, похожей на гражданскую войну между братьями, отметил Путин.