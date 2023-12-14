Путин рассказал, какие салаты предпочитает в праздники
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 14 декабря, принял участие в блиц-опросе, пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
Ведущая спросила главу государства о том, кем он мечтал стать в детстве.
«Я говорил об этом. Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком. Но основная [мечта], уже когда в старших классах [учился], я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им», - отметил Путин.
На вопрос о том, какой салат предпочитает президент, селедку под шубой или оливье, глава государства ответил: «смотря, что закусывать».
Самый запоминающийся подарок, по мнению Путина, «это дети. И дети наших детей. Это подарок от Всевышнего. Вообще, нам больше нравятся подарки не которые дарят нам, а которые дарим мы».
На просьбу дать совет молодежи президент посоветовал вспомнить поговорку «береги честь смолоду». Он добавил, что «сегодня надо думать о том, что будет завтра. Надо ставить перед собой амбициозные цели и задачи, которые могут казаться недостижимыми».
Кроме того, Путин ответил на вопрос о том, что сказал бы самому себе образца 2000 года: «верной дорогой идете, товарищи! О чем бы предупредил? О наивности и доверчивости в отношении партнеров».