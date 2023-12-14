Путин рассказал, кем мечтал быть в детстве

Президент России Владимир Путин рассказал о том, кем мечтал стать будучи ребенком. Ura.Ru
"Я говорил об этом. Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком. Но основная [мечта], уже когда в старших классах [учился], я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им", - поделился воспоминаниями Путин на прямой линии и пресс-конференции. ТАСС
Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать». Деловая газета "Взгляд"