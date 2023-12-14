Подсчитано количество вопросов, на которые ответил Путин во время прямой линии

На более чем 60 вопросов ответил Владимир Путин во время прямой линии
Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась.
Большое мероприятие продлилось четыре часа и четыре минуты. Всего президент ответил на 67 вопросов – как от журналистов, так и от обычных граждан. Вопросы касались специальной военной операции, экономической ситуации в стране, социальных выплат, медицины и многого другого.
Напомним, что предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Продолжалась она 3 часа 40 минут. Почти четырехчасовая пресс-конференция прошла 23 декабря того же года.
Рекорд прямой линии был установлен в 2019 году — 4 часа 47 минут. Поступило свыше 3 миллионов вопросов. Самая долгая пресс-конференция — 4 часа 40 минут — была в 2008-м. Тогда Путин ответил более чем сотне представителей СМИ.