Подсчитано количество вопросов, на которые ответил Путин во время прямой линии

Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась.

Большое мероприятие продлилось четыре часа и четыре минуты. Всего президент ответил на 67 вопросов – как от журналистов, так и от обычных граждан. Вопросы касались специальной военной операции, экономической ситуации в стране, социальных выплат, медицины и многого другого.

Напомним, что предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Продолжалась она 3 часа 40 минут. Почти четырехчасовая пресс-конференция прошла 23 декабря того же года.