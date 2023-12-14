Путин напомнил о пословице "Береги честь смолоду"
Президент России Владимир Путин посоветовал молодым людям ставить перед собой цели, которые кажутся недостижимыми.
"У нас же есть народные мудрости, их очень много. А одна из них - "Береги честь смолоду". Это, знаете, в самом широком смысле: надо заранее думать, сегодня надо думать о том, что будет завтра", - сказал Путин во время программы "Итоги года" в ответ на просьбу дать совет молодежи.
Глава государства добавил, что всегда надо ставить перед собой амбициозные цели.
"Ставить перед собой такие задачи и такие цели, которые кажутся, может быть, недостижимыми. Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти, и точно будет добиваться успеха", - подчеркнул президент.