Путин назвал лучший мегаполис мира

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

В разговоре с луганским журналистом, поблагодарившим президента за новые современные детские площадки, а также детсады и школы и спросившим, когда глава государства вновь посетит ЛНР, Путин отметил, что в Луганске все выглядит скромнее, чем в Москве.

«Москва — один из лучших мегаполисов мира, это безусловно. Сегодня стала таким», — подчеркнул он.

Вместе с тем президент похвалил жителей Луганска за то, что в городе чисто и аккуратно. Он добавил, что это многое говорит об уровне общей культуры населения.