Путин рассказал о возможности получения российского гражданства

Власти будут только приветствовать переезд в Россию законопослушных граждан из других стран, заявил российский президент Владимир Путин. ТАСС

«У нас есть определенные правила, правовое регулирование, которое решает вопросы получения российского гражданства. Мы будем это только приветствовать — всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбы своих детей», — сказал он. RT на русском