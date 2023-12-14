Путин прокомментировал проблемы трудовой миграции

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 14 декабря, заявил, что в стране следует создать специальный орган, который будет заниматься решением проблем в сфере трудовой миграции. Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

По данным агентства, главе государства задали ряд вопросов о проблемах с трудовыми мигрантами в стране.

«Нужен специальный орган, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решения своевременно», — подчеркнул Путин.