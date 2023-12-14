Путин предположил, кто организовал подрыв «Северных потоков»

Взрыв на «Северных потоках» в Балтийском море, скорее всего, устроили американцы , считает президент России Владимир Путин.

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«Не мы взорвали «Северный поток — 1» и частично «Северный поток — 2». Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», — сказал он на пресс-конференции.

По версии американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Все документы, созданные при планировании диверсии, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.