Путин опроверг "вакханалию" с запретом абортов в России

«Мне известна позиция церкви, другой позиции у нее быть не может, она борется за жизнь каждого человека. Мы должны плачевные результаты иметь в виду. Государство заинтересовано, чтобы демографическая проблема решалась с помощью того, чтобы женщина сама принимала решение о будущем своего ребенка. Решение проблемы лежит в двух областях — обращении к традиционным ценностям, одна из которых большая семья, воспитание в том смысле, что ребенок — это Дар Божий, и женщин, и мужчин, и конечно это лежит в сфере материального благосостояния», — сказал Владимир Путин. Ura.Ru