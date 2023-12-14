Путин объяснил рост национальной и религиозной нетерпимости в мире
Рост проявлений религиозной и национальной нетерпимости связан с тем, что люди сталкиваются с несправедливостью, считает президент России Владимир Путин.
Во время прямой линии "Итоги года" глава государства сослался на последние исследования ВЦИОМ, согласно которым 96 процентов граждан России считают межнациональное и межконфессиональное согласие в нашей стране огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света.
"Так оно и есть. Это происходит прежде всего потому, что мы обращаемся к нашим традиционным ценностям. А традиционные концессии вносят огромный вклад в сохранение вот такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий", - пояснил Путин.
Что касается роста антисемитизма, исламофобии, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то они действительно имеют тенденцию к росту, признал президент. По его мнению, это связано с тем, что "люди сталкиваются с какой-то несправедливостью".
"Вот смотрите, что в Газе происходит, - во всем исламском мире определенная реакция, и рост в этой связи количества людей, думающих радикально. Этот рост очевиден, количество таких людей возрастает. Ничего здесь хорошего нет, а все-таки это результат политики определенных элит, отсутствие справедливого решения палестинской проблемы", - пояснил Владимир Путин.