Путин объяснил рост национальной и религиозной нетерпимости в мире

"Так оно и есть. Это происходит прежде всего потому, что мы обращаемся к нашим традиционным ценностям. А традиционные концессии вносят огромный вклад в сохранение вот такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий", - пояснил Путин.