Путин заявил, что от Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения

От Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причем инициативно и не информируя Москву, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС

Как отметил российский лидер, сейчас в Армении происходят непростые внутренние процессы, связанные с Нагорным Карабахом. «Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ и ОДКБ», — добавил Путин. RT на русском