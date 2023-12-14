Путин заявил, что от Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения

От Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причем инициативно и не информируя Москву, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС
Как отметил российский лидер, сейчас в Армении происходят непростые внутренние процессы, связанные с Нагорным Карабахом. «Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ и ОДКБ», — добавил Путин. RT на русском
Он выразил надежду на то, что отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на мероприятиях ЕАЭС, ОДКБ и СНГ связано с процессами в республике, а не с нежеланием продолжать совместную работу. Парламентская газета