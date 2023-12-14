Путин высказался о прекращении членства Армении в СНГ и ОДКБ

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что не думает, что прекращение членства Армении в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС будет в интересах Еревана.

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил российский лидер, сейчас в Армении происходят непростые внутренние процессы, связанные с Нагорным Карабахом.

«Не думаю, что в интересах Армении прекратить своё членство в СНГ и ОДКБ», — сказал Путин.