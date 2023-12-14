Путин высказался о прекращении членства Армении в СНГ и ОДКБ

Путин: прекращение членства Армении в СНГ и ОДКБ не будет в интересах Еревана
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что не думает, что прекращение членства Армении в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС будет в интересах Еревана.
Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
Как отметил российский лидер, сейчас в Армении происходят непростые внутренние процессы, связанные с Нагорным Карабахом.
«Не думаю, что в интересах Армении прекратить своё членство в СНГ и ОДКБ», — сказал Путин.
Он добавил, что отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммитах этих организаций не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в объединениях.