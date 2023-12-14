Путин высказался о новом учебнике истории

Путин — о новом учебнике истории: нужна фундаментальная государственная версия
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о новом учебнике истории в школах, заявил, что в стране нужна фундаментальная государственная версия российской истории.
Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
«Конечно, нам нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена для всех тех, кто читает этот учебник», — подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что все учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы.