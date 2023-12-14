Россия и Китай не создают никаких блоков, дружба направлена не против кого-то, а на пользу двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин . ТАСС

Ожидается, что товарооборот России с Китаем в этом году увеличится на 30 процентов до 220-230 миллиардов долларов, рассказал глава государства. При этом он назвал отношения РФ и КНР одним из существенных гарантов стабильности в мире. Парламентская газета