Путин: никакого миропорядка, основанного на правилах, на самом деле нет

Никакого миропорядка, основанного на правилах, на самом деле нет, эти "правила" меняются каждый день, заявил президент России Владимир Путин. ТАСС

Москва посвятит работу в рамках председательства в БРИКС установлению справедливого миропорядка, добавил президент. Парламентская газета

Путин считает, что БРИКС повлияет на миропорядок в правильном направлении. По его словам, организация покажет, что в мире есть много стран, которые хотят жить по основополагающим документам, среди которых Устав ООН. News.ru

Путин: никакого миропорядка, основанного на правилах, на самом деле нет
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