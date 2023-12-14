Путин: никакого миропорядка, основанного на правилах, на самом деле нет

Никакого миропорядка, основанного на правилах, на самом деле нет, эти "правила" меняются каждый день, заявил президент России Владимир Путин . ТАСС

Путин считает, что БРИКС повлияет на миропорядок в правильном направлении. По его словам, организация покажет, что в мире есть много стран, которые хотят жить по основополагающим документам, среди которых Устав ООН. News.ru