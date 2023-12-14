Путин сказал, что помогает переживать стрессы

«Почему только в немецком городе? Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах, и в Соединенных Штатах, я уж не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы. Не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми», – сказал Путин.