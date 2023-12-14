«Звонил министру, спрашивал, что с яйцами»: Путин о росте цен

Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что все в порядке. А я ему говорю, что у наших граждан есть проблемы. <...> Приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства, — рассказал президент.