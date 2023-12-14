«Звонил министру, спрашивал, что с яйцами»: Путин о росте цен
Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на яйца обусловлен недостаточным производством данного продукта при увеличении спроса. По его словам, которые приводятся в трансляции программы «Итоги года» на сайте Кремля, сложившаяся с ценами на яйца ситуация стала следствием сбоя в работе правительства. Он принес россиянам свои извинения.
Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что все в порядке. А я ему говорю, что у наших граждан есть проблемы. <...> Приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства, — рассказал президент.