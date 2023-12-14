Путин признался, что "оторопевает" от сроков за экономические преступления

«Во многих странах экономические преступления: налоговые, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями... люди получают запредельные сроки, по 100 лет. Но, почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определенном этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей, адекватное как считает законодатель, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности», — добавил российский президент. RT на русском