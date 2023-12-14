Глава СЖР ответил на призыв Путина не пускать на передовую женщин-военкоров

Поддерживаю президента. У меня, как и у него, сердце сжимается, когда я вижу наших красавиц в бронежилетах, касках, по колено в грязи на передовой, рискующих жизнью. Но решение за руководителями редакций, телеканалов. Но там же не только те, кого мы видим по телевизору. Есть еще корреспонденты региональных и центральных газет, интернет-СМИ, — добавил Соловьев.