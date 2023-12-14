Путин оценил работу фонда «Защитники Отечества»
Фонд «Защитники Отечества» по поддержке военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, работает хорошо, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
«Что касается фонда «Защитники Отечества». Работает хорошо – там люди очень хорошие подобрались. Я с руководителем встречался, с Анной Евгеньевной [Цивилевой]. И был в одном из филиалов в регионе. Люди шикарные. Шикарные, понимаете? Заряженные на очень позитивную работу. Но у них компетенции ограничены – сформулированы уставные документы таким образом, что они прямого участия как бы не принимают», – сказал Путин, передает ТАСС.
Глава государства предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе за средствами, которые направляют на реабилитацию военнослужащих