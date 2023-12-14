В МИД России указали новому послу Японии на русофобский курс Токио

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у назначенного посла Японии в Москве Акиры Муто.

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"В ходе состоявшейся беседы с российской стороны в очередной раз выражено разочарование проводимым администрацией премьер-министра Фумио Кисиды русофобским курсом, результатом которого стал практически полный демонтаж сформированного за десятилетия фундамента двусторонних связей", - говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади возложили ответственность за беспрецедентную деградацию двусторонних отношений на японское правительство. В Москве выразили надежду, что японская сторона вернется к принципам добрососедства и взаимного уважения.

В октябре Акира Муто был назначен послом Японии в России. Он родился в индийском городе Нью-Дели в семье дипломата. Детство провел в префектуре Канагава на востоке острова Хонсю. Окончил экономический факультет престижного Токийского университета.