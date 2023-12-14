В МИД России указали новому послу Японии на русофобский курс Токио
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у назначенного посла Японии в Москве Акиры Муто.
"В ходе состоявшейся беседы с российской стороны в очередной раз выражено разочарование проводимым администрацией премьер-министра Фумио Кисиды русофобским курсом, результатом которого стал практически полный демонтаж сформированного за десятилетия фундамента двусторонних связей", - говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
На Смоленской площади возложили ответственность за беспрецедентную деградацию двусторонних отношений на японское правительство. В Москве выразили надежду, что японская сторона вернется к принципам добрососедства и взаимного уважения.
В октябре Акира Муто был назначен послом Японии в России. Он родился в индийском городе Нью-Дели в семье дипломата. Детство провел в префектуре Канагава на востоке острова Хонсю. Окончил экономический факультет престижного Токийского университета.
В 1985 поступил на работу в МИД Японии. За свою дипломатическую карьеру руководил российским отделом Европейского департамента министерства иностранных дел, работал на различных должностях в японском посольстве в Москве. Кроме того, в разные годы исполнял обязанности советника-посланника японской дипмиссии в США, генконсула в Лос-Анджелесе и Бостоне. До последнего момента Муто-сан возглавлял Институт дипломатической службы при внешнеполитическом ведомстве своей страны.