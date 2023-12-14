Путин сравнил конфликт на Украине и в секторе Газа
Военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине абсолютно разные. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«То, что происходит в секторе Газа — это катастрофа. Вернемся к ситуации, связанной с украинским кризисом. Все видят, посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит. Ничего подобного на Украине нет», — заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он также согласился с мнением, что сектор Газа превратился в огромное детское кладбище.