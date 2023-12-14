Путин предложил улучшить меры поддержки для жителей новых регионов

«У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она 2%, она более чем льготная, более льготная даже, чем для семей с детьми в целом. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного», - заявил Путин, отметив необходимость распространить меру на вторичный рынок по аналогии с Дальним Востоком.