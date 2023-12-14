Путин предложил улучшить меры поддержки для жителей новых регионов
Президент РФ Владимир Путин счел целесообразным распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье. Трансляцию прямой линии с Путиным можно увидеть на «Рамблере».
«У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она 2%, она более чем льготная, более льготная даже, чем для семей с детьми в целом. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, немного», - заявил Путин, отметив необходимость распространить меру на вторичный рынок по аналогии с Дальним Востоком.
Кроме того, глава государства выступил за повышение подъемных по программе «Земский доктор» в новых регионах РФ до 2 млн рублей для врачей и до 1 млн - для фельдшеров.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предполагает увеличение оплаты труда и установление дополнительного отпуска для жителей новых регионов.
В четверг, 14 декабря, Владимир Путин отвечает на вопросы граждан в рамках 20-й прямой линии. В этот раз она объединена в единый формат с большой пресс-конференцией. Прием обращений от граждан России стартовал 1 декабря.