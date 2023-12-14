Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в секторе Газа, заявив, что ООН должна оставаться площадкой для поиска консенсуса. Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

Вопрос о ситуации в Газе и реакции ООН Путину задал турецкий журналист. Он отметил, что ООН и крупнейшие державы мира не могут остановить атаки на гражданское население в Газе. Журналист спросил, не считает ли Путин, что ООН утратила свою функцию.

Путин назвал происходящее в Газе катастрофой. Он напомнил, что генсек ООН назвал Газу «самым большим кладбищем детей в мире». Это объективная оценка, считает Путин.

«Что касается роли ООН. Здесь нет ничего необычного - и во время холодной войны различные государства блокировали решения, которые продвигали другие страны. Но ООН изначально создавалась таким образом, чтобы искать консенсус. Если он не найден, решения не принимаются. <…> Так было всегда», - подчеркнул президент РФ.

В вето есть «огромный смысл» - оно не позволяет реализовывать действия, которые одна из стран считает враждебными, отметил президент.

«Важно сохранить эти механизмы в ООН, иначе она превратится просто в говорильню», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что, несмотря на это, искать консенсусы необходимо. Россия исходит из необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме

Прямую линию с Путиным в 2023 году решили провести 14 декабря, совместив с большой пресс-конференцией. В 2022-м ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились.