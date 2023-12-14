Путин: Фицо и Орбан не являются пророссийскими политиками
Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не являются пророссийскими политиками, они просто защищают интересы своих стран. Об этом заявил сегодня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет «Рамблер».
По словам главы государства, страны Европы сейчас в значительной степени утратили свой суверенитет, а европейские политики многие решения принимают «во вред себе».
«Многие европейские деятели ведут себя на практике как коллаборационисты. Все почти ведут себя так. Кроме нескольких человек. Фицо сейчас появился после выборов, Виктор Орбан в Венгрии. Я уже много раз говорил, что они - не пророссийские политики. Они - пронациональные. Они защищают свои интересы», - пояснил Владимир Путин.
Он также констатировал, что «таких нет больше», и остальные европейские политики зависят от «старшего брата», от США.
«Но мы готовы выстраивать отношения с ними», - заметил президент России.
Роберт Фицо был избран на пост премьер-министра Словакии 25 октября 2023 года. В ходе своей избирательной кампании Фицо неоднократно критиковал антироссийские санкции стран Запада, а также призывал к сокращению военной поддержки Украины.
С критикой санкционного давления на Россию выступал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также отмечал, что стратегия Евросоюза по помощи Украине провалилась, поэтому альянсу необходимо перейти к запасному плану действий.