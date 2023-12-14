Путин: Фицо и Орбан не являются пророссийскими политиками

«Многие европейские деятели ведут себя на практике как коллаборационисты. Все почти ведут себя так. Кроме нескольких человек. Фицо сейчас появился после выборов, Виктор Орбан в Венгрии. Я уже много раз говорил, что они - не пророссийские политики. Они - пронациональные. Они защищают свои интересы», - пояснил Владимир Путин.