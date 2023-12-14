Путин: Киев отправляет своих людей на истребление

Киев отправляет своих людей на истребление, и сами украинские военные говорят, что попытка контрнаступления — это дорога в один конец. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время «Итогов года», трансляцию мероприятия ведет «Рамблер».

Путин напомнил, что летом Украина анонсировала большое контрнаступление, однако из него ничего не получилось. Последняя попытка Вооруженных сил Украины прорваться на левый берег Днепра также закончилась провалом.

«Не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят — что это дорога в один конец», — сказал Путин.

По его словам, у российских военнослужащих «потери санитарные», тогда как солдаты ВСУ массово гибнут, в результате попыток прорыва попадая в «огневой мешок» по политическим причинам. Такие действия нужны Киеву, чтобы добиться большей денежной помощи от Запада, при этом абсолютно не считаясь с потерями.

Путин также обратил внимание, что ВСУ потеряли в попытках атаковать не просто военнослужащих, а элитные штурмовые отряды, которых у Киева не так много. Российский лидер считает, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства Украины.