Путин высказался о выстраивании отношений с США

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии фундаментальных условий для выстраивания отношений с США. Трансляцию прямой линии с Путиным можно увидеть на «Рамблере».

По словам главы государства, США следует сначала «начать уважать других». При этом Путин отметил, что российская сторона со своей стороны готова восстановить отношения с Вашингтоном.

Ранее в МИД РФ заявили, что российско-американские отношения по вине США рискуют быть разорванными в любой момент.

В четверг, 14 декабря, Владимир Путин отвечает на вопросы граждан в рамках 20-й прямой линии. В этот раз она объединена в единый формат с большой пресс-конференцией. Прием обращений от граждан России стартовал 1 декабря.