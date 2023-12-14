Путин вспомнил слова Бисмарка об учителях и священниках

"Это правильно, это точно абсолютно. Воспитание молодых людей в духе патриотизма, в самом хорошем, а не квасном смысле этого слова, оно чрезвычайно важно. И мы уже начинаем это делать", - подчеркнул президент, добавив, что в школах работают свыше тысячи человек, вернувшихся из зоны СВО.