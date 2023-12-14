Путин вспомнил слова Бисмарка об учителях и священниках
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны специальной военной операции работают с подрастающим поколением, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе передачи "Итоги года".
Он назвал очевидным, что ветераны, побывавшие на передовой, очень востребованы в процессе воспитания молодых людей, особенно на переломных моментах истории, "вот как у нас сейчас".
Российский лидер вспомнил слова германского канцлера Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники.
"Это правильно, это точно абсолютно. Воспитание молодых людей в духе патриотизма, в самом хорошем, а не квасном смысле этого слова, оно чрезвычайно важно. И мы уже начинаем это делать", - подчеркнул президент, добавив, что в школах работают свыше тысячи человек, вернувшихся из зоны СВО.
Глава государства пообещал расширять такую практику работы с молодежью, потому что даже патриотические книги и фильмы не сравнятся с личным примером участников специальной военной операции.