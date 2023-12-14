Путин рассказал, с чего начался конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин напомнил, что конфликт на Украине начался с государственного переворота в 2014 году. Об этом глава государства заявил во время «Итогов года», трансляцию мероприятия ведет «Рамблер».

Путин подчеркнул, что десятилетиями Москва пыталась выстроить с Киевом нормальные отношения, даже после того, как на Украине прошло переголосование на выборах президента в 2004 году и Януковича не допустили к президентству после победы во втором туре.

«Что это как не госпереворот? В конституции не было предусмотрено никакого третьего тура. Это и есть такой "ползучий" госпереворот. Мы смирились и с этим тоже», — сказал Путин.

После того как Янукович выиграл выборы, его оппоненты пошли на смену власти, подчеркнул президент. Он напомнил, что весь юго-восток Украины в своей массе был пророссийским и на выборах голосовал за пророссийские партии и кандидатов. При этом после госпереворота в 2014 году стало ясно, что Москве «силовым образом» не дадут наладить нормальные отношения с Киевом. Вложились в это, по словам президента, страны Запада, которые после предпочли делать вид, «что вообще ничего не знают».

«Это и безудержное стремление подползти к нашим границам, взяв Украину в НАТО, а также кровавые события на Донбассе в течение восьми лет — все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем», — заявил президент.

Происходящее на Украине сейчас он назвал событиями, схожими с гражданской войной, поскольку русские и украинцы «единый народ».