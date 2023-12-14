Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации, отметив, что в стране идет успешная кампания по привлечению военнослужащих на добровольной основе. Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».
Путин напомнил, что в стране прошла частичная мобилизация, во время которой было призвано 300 тысяч человек.
«Поначалу было много иронии, смешков на этот счет, прилепили название этим людям - «мобики». Отлично воюют ребята, 14 героев Российской Федерации, не говоря о других орденах», - подчеркнул президент.
Сейчас 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий, среди них много хороших специалистов, отметил Путин.
Он добавил, что после мобилизации началась кампания по привлечению людей на подписание контракта. К 13 декабря были набраны 486 тысяч добровольцев.
«Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается», - подчеркнул президент.
Он отметил, что к армии присоединяются по 1 500 добровольцев в сутки.
«Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день такой необходимости нет», - заключил Путин.
Летом 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается вопрос о новой волне мобилизации. В сентябре в комитете Госдумы по обороне заявили, что задачи по набору военнослужащих выполняются благодаря набору военнослужащих по контракту.