Путин заявил о росте ВВП на 3,5% по итогам года

Российская экономика сумела «отыграть» падение прошлого года и рост валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году составит 3,5%. Об этом заявил в ходе подведения «Итогов года» президент России Владимир Путин. Трансляцию общения президента с россиянами и журналистами можно увидеть на «Рамблере».

Сегодня президент России проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. 12 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что поступило уже более миллиона вопросов. Модераторами «Итогов года» стали журналист ВГТРК Павел Зарубин и ведущая Первого канала Алена Березовская.

По словам главы государства, рост ВВП в 3,5% является хорошим показателем, уверенно растет промышленное производство в России, а запас прочности экономики достаточный.

«Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед», - заметил Путин.