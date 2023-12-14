Путин: продолжительность жизни в России в 2023 году вырастет до 74 лет

Есть такой интегрированный социальный показатель, как рост продолжительности жизни, — то, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Смотрите, динамика какая: 2021 год — продолжительность жизни в России 70,06 года. 2022 год — 72,73 года. А вот в 2023 году ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере государственной политики, — заявил Путин.