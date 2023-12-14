Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда Россия достигнет своих целей. По словам главы государства, они сохраняются, передает ТАСС.

Президент заявлял, что конечной целью военной операции на Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России. Также Путин отмечал, что спецоперация приносит серьезные результаты для России, несмотря на длительность процесса.

В четверг, 14 декабря, Владимир Путин отвечает на вопросы граждан в рамках 20-й прямой линии. В этот раз она объединена в единый формат с большой пресс-конференцией, программа называется «Итоги года с Владимиром Путиным». Прием обращений от граждан России стартовал 1 декабря.