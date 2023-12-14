Путин назвал главную задачу России
Президент России Владимир Путин назвал главной задачей укрепление суверенитета РФ, безопасности на границах, а также обеспечение прав и свобод граждан. Об этом глава государства заявил во время «Итогов года», трансляцию мероприятия ведет портал «Рамблер».
Президент отметил, что существование России без суверенитета невозможно, что понимает вся страна.
«Финансово-экономический, технологический суверенитет — это будущее каждой страны, включая Россию», — добавил Путин.
Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» проходят сегодня в Москве в Гостином дворе. Формат совмещает в себе «Прямую линию», во время которой жители страны задают свои вопросы главе государства, и большую пресс-конференцию, при которой с президентом общаются аккредитованные представители российских и зарубежных СМИ.
Сегодня на «Итоги года» в сетке телевизионного вещания заложено по меньшей мере три часа.