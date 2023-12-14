Путин назвал главную задачу России

Президент России Владимир Путин назвал главной задачей укрепление суверенитета РФ, безопасности на границах, а также обеспечение прав и свобод граждан. Об этом глава государства заявил во время «Итогов года», трансляцию мероприятия ведет портал «Рамблер».

Президент отметил, что существование России без суверенитета невозможно, что понимает вся страна.

«Финансово-экономический, технологический суверенитет — это будущее каждой страны, включая Россию», — добавил Путин.

Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» проходят сегодня в Москве в Гостином дворе. Формат совмещает в себе «Прямую линию», во время которой жители страны задают свои вопросы главе государства, и большую пресс-конференцию, при которой с президентом общаются аккредитованные представители российских и зарубежных СМИ.