Нарышкин предложил принцип для СНГ

"Речь идет не только о повышении внутренней консолидации обществ каждого государства нашего Содружества. Не менее важно объединять и усиливать внешнеполитическую координацию между нашими государствами, в том числе и в сфере реагирования на деструктивную западную активность по отношению к нашим странам и к Содружеству в целом", - сказал он. ТАСС