Нарышкин предложил принцип для СНГ

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что странам Содружества Независимых Государств (СНГ) следует объединить усилия для противодействия деструктивной стратегии англосаксов «разделяй и властвуй». Газета.Ru
"Речь идет не только о повышении внутренней консолидации обществ каждого государства нашего Содружества. Не менее важно объединять и усиливать внешнеполитическую координацию между нашими государствами, в том числе и в сфере реагирования на деструктивную западную активность по отношению к нашим странам и к Содружеству в целом", - сказал он. ТАСС
Ранее Нарышкин заявлял, что западные государства из-за невозможности победить Российскую Федерацию попытаются затянуть конфликт на Украине, пытаясь превратить ее во «второй Вьетнам». Российская газета