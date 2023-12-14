Нарышкин: Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ

"Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их <...>, лишить политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии", - сказал Нарышкин на совещании, в котором принимает участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.