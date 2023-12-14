Журналистка захотела привлечь внимание Путина необычным нарядом

Репортер телеканала побеседовала с коллегами в Гостином Дворе. Так, одна из приглашенных журналисток, одетая в ярко-розовый пиджак, рассказала, что прилетела вместе с командой из Сахалина. В ходе интервью она ответила на вопрос телеканала о том, что она предпримет для того, чтобы глава государства заметил ее во время прямой линии.