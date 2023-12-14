Появилось видео серебряной дезинфекции журналистов перед встречей с Путиным

Журналисты постепенно собираются в Гостином дворе перед началом «Итогов года»: прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина . Корреспондент ТАСС сообщил, что на входе представители прессы в обязательном порядке проходят через дезинфицирующие рамки с ионами серебра. Он также представил соответствующие кадры .

Автоматически замеряют температуру и проходят через дезинфицирующие рамки с ионами серебра. Такие же использовались на Большой пресс-конференции в 2021 году, — уточнил корреспондент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, интересовался вопросами, которые задают россияне. Песков уточнил, что президент, готовясь к тематическим вопросам, разговаривает с министрами и руководителями ведомств, а также своими помощниками по экономическим темам. Представитель Кремля считает это очень напряженным процессом. Он отметил, что глава государства занимается этим «уже два дня».