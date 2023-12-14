Песков прокомментировал информацию о месте размещения предвыборного штаба Путина
Общественность проинформируют о месте размещения предвыборного штаба президента России Владимира Путина. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее издание РБК сообщило, что предвыборный штаб Путина планируется разместить в Гостином Дворе.
«Все будем сообщать своевременно», — сказал представитель Кремля.
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Путин объявил о своем участии в выборах 8 декабря. 13 декабря его кандидатуру на пост главы государства поддержала партия «Единая Россия».
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