Консульский отдел посольства РФ в США потеряет на днях 40% состава

Штат консульского отдела посольства России в США сократится вскоре из-за требований американской стороны почти наполовину, что существенно осложнит его работу, в том числе проведение выездных сессий для оказания помощи соотечественникам за пределами Вашингтона. Об этом сообщила ТАСС заведующая консульским отделом посольства Надежда Шумова, подводя итоги работы за 2023 год и комментируя перспективы дальнейшей деятельности.

"В 2024 году условия консульской работы в Соединенных Штатах еще сильнее ухудшатся. Через 10 дней консульский отдел потеряет 40% своего состава. Все это приведет к тому, что нам все сложнее будет обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников", - заявила дипломат.

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Как она пояснила, сокращение состава отдела произойдет "в связи с введенными американцами ограничениями по сроку пребывания в США российских дипломатов".

"Однако нет сомнения в том, что мы сделаем все возможное для решения проблем наших соотечественников в плане консульско-правовой поддержки", - подчеркнула Шумова.

Она подтвердила, что посольство по-прежнему считает необходимыми консульские выезды.

"Как представляется, практика консульских выездов нужна. Понимаем, что решить все проблемы, возникшие в результате закрытия генеральных консульств России [в США], нам не удастся. На сегодняшний день поездки наших консулов в отдаленные регионы США - единственно возможный вариант смягчения остроты существующих проблем по оказанию консульско-правовой помощи", - отметила руководитель отдела.

По ее словам, практика выездов будет продолжена, невзирая на предстоящее вынужденное уменьшение численности состава, "однако их количество придется сократить".

Шесть поездок

Шумова рассказала, что в уходящем году она и ее коллеги совершили в общей сложности шесть консульских выездов за пределы Вашингтона. Заключительные сессии прошли в Анкоридже (штат Аляска) и Сиэтле (штат Вашингтон).

"Декабрьский выезд в штаты Аляска и Вашингтон стал, по сути, финальным аккордом серии успешных и продуктивных консульских сессий, которые нам удалось осуществить в этом году. Это была шестая поездка", - уточнила Шумова.

По ее словам, "российских дипломатов соотечественники приняли тепло, оберегали от возможных внешних эксцессов". "Со своей стороны, мы максимально выложились. Работали до крайнего посетителя, не считаясь со временем. Получился достойный результат. Оказали содействие примерно тысяче человек. Визит на западное побережье США в очередной раз подтвердил актуальность консульско-правовой помощи россиянам, проживающим в отдаленных от Вашингтона регионах", - сказала Шумова.

Руководитель отдела пояснила, что дипломаты "смогли решить многие вопросы соотечественников, включая оформление заграничных паспортов и актов о личной явке, необходимых для сохранения пенсионных выплат".

"В этот раз было много людей пожилого возраста, а также детей-инвалидов. Разумеется, особое внимание уделяли ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям. С учетом предновогоднего характера встречи все дети, побывавшие у нас, получили новогодние подарки (конфеты, книги, игрушки), а наиболее активные россияне - памятные сувениры. Соотечественники были благодарны. Накануне Нового года они смогли решить острые проблемы, связанные с получением обновленных документов. Отмечали и то, что далеко не все из Анкориджа и Сиэтла могут себе позволить поездки в Вашингтон. В залах, где проходило оформление документов, со столов сметалась привезенная госсимволика и справочные материалы посольства", - отметила Шумова.