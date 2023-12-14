В России заявили о невозможности США сохранить однополярный мир
У американских властей не осталось шансов сохранить устаревший однополярный мир с США во главе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
По его словам, для сохранения международной стабильности Вашингтону необходимо признать современную многополярность, которая «все больше и больше» становится реальностью.
Отмечается, что США пытаются сохранить устаревшую и недемократическую концепцию.
«У США есть все причины остаться одним из важных полюсов нового, более демократического многополярного мира. Чем скорее Вашингтон это признает, тем лучше для того, чтобы сохранить хотя бы нынешний уровень стабильности в международных делах», - указал дипломат.
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