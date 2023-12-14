Песков назвал различия в отношениях РФ с Востоком и с Западом

"Мир оказался гораздо, хотя он и был всегда гораздо, более многообразный. Это и Латинская Америка, где у нас много партнеров, это и Ближний Восток, где у нас традиционно очень добрые партнерские и дружеские отношения со многими государствами", - подытожил представитель Кремля.