Песков: власти США сменили риторику по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по ситуации на Украине. «Рамблер» собрал ключевые высказывания.

Песков: власти США сменили риторику по Украине
© РИА Новости

США поняли, что Киев их обманул — никакой «победы» на поле боя нет, отметил пресс-секретарь.

По его данным, сам Киев прекрасно видит происходящее на поле боя и отсутствие потенциала в продвижении. Украинские ВС стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

«Совершенно несопоставимы военный потенциал, несопоставима экономическая мощь. Поэтому здесь ситуация очевидная», — отметил пресс-секретарь.

Высокопоставленные американские чиновники начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги для Украины.

В последнее время официальные лица сменили риторику, стали допускать оговорки, что США будут оказывать помощь в рамках возможного, подчеркнул Песков.

«В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного», — уточнил пресс-секретарь.

По его оценке, скромная поддержка Вашингтоном в $200 млн ставит киевский режим в сложное положение.

Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США, констатировал Песков.

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