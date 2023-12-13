Песков: власти США сменили риторику по Украине

«В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного», — уточнил пресс-секретарь.