Песков: власти США сменили риторику по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по ситуации на Украине. «Рамблер» собрал ключевые высказывания.
По его данным, сам Киев прекрасно видит происходящее на поле боя и отсутствие потенциала в продвижении. Украинские ВС стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.
«Совершенно несопоставимы военный потенциал, несопоставима экономическая мощь. Поэтому здесь ситуация очевидная», — отметил пресс-секретарь.
Высокопоставленные американские чиновники начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги для Украины.
В последнее время официальные лица сменили риторику, стали допускать оговорки, что США будут оказывать помощь в рамках возможного, подчеркнул Песков.
«В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного», — уточнил пресс-секретарь.
По его оценке, скромная поддержка Вашингтоном в $200 млн ставит киевский режим в сложное положение.
Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США, констатировал Песков.